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    Культура

    Кабмин утвердил механизм регулирования ввоза книг из РФ

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (200)

    (обновлено: )23702
    Кабмин утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз книжной продукции из РФ и порядок ее изъятия в случае наличия такой продукции, которая распространяется без разрешения.
    Собрание сочинений русских классиков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз в страну печатной продукции из РФ и порядок изъятия такой продукции, если она распространяется без разрешений.

    Книжный рынок Петровка
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Минус интеллект. Продавцы рынка на Петровке о запрете книг из РФ

    Верховная Рада Украины в декабре 2016 года приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К этому времени должен был быть разработан специальный механизм проверки печатной продукции из РФ, которая ввозится в Украину, на предмет "антиукраинского содержания".

    "Мы приняли в парламенте правительственный законопроект об ограничении доступа продукции антиукраинского содержания со страны-агрессора на украинский рынок, и правительство должно ряд решений наработать и принять. Вот мы сегодня два порядка утверждаем. Порядок выдачи разрешений на ввоз продукции и порядок ее изъятия в случае наличия такой продукции, которая распространяется без разрешения", — пояснил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства суть документов, за которые проголосовало правительство.

    Читайте также: Пропаганда или ограничение? Книги из РФ под тотальным запретом

    В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

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