Вступил в силу механизм регулирования ввоза в Украину книг из России

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 14 мая, вступил в силу механизм, который позволит возобновить ввоз в Украину печатной продукции из РФ.

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Верховная Рада Украины в декабре 2016 года приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К этому времени должен был быть разработан специальный механизм проверки печатной продукции из РФ, которая ввозится в Украину, на предмет "антиукраинского содержания".

Кабмин Украины 5 апреля утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз в страну печатной продукции из РФ и порядок изъятия такой продукции, если она распространяется без разрешений.

Он был обнародован в официальной прессе 14 марта и вступил в силу спустя 30 дней. Издательская продукция, которая не будет иметь соответствующего разрешения, будет изыматься.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Верховная Рада одобрила соответствующий закон 8 декабря. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории".