В мае заработает механизм регулирования ввоза в Украину российских книг

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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В мае начнет работу механизм, который позволит возобновить ввоз в Украину печатной продукции из РФ, сообщили РИА Новости в Госкомитете по вопросам телевидения и радиовещания страны.

Верховная Рада в декабре 2016 года приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К этому времени должен был быть разработан специальный механизм проверки печатной продукции из РФ, которая ввозится в Украину, на предмет "антиукраинского содержания". Кабмин 5 апреля утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз в страну печатной продукции из РФ и порядок изъятия такой продукции, если она распространяется без разрешений.

"Механизм вступит в силу с 14 мая", — сообщили агентству в комитете в пятницу.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".