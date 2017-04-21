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    Культура

    В мае заработает механизм регулирования ввоза в Украину российских книг

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (213)

    (обновлено: )96
    Ранее правительство утвердило порядок выдачи разрешений на ввоз в Украину печатной продукции из РФ и порядок изъятия такой продукции, если она распространяется без разрешений.
    Собрание сочинений русских классиков
    Из открытых источников

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В мае начнет работу механизм, который позволит возобновить ввоз в Украину печатной продукции из РФ, сообщили РИА Новости в Госкомитете по вопросам телевидения и радиовещания страны.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Самая нечитающая страна. Бортник о запрете ввоза книг из РФ

    Верховная Рада в декабре 2016 года приняла закон, которым временно, до 1 апреля, запретила ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К этому времени должен был быть разработан специальный механизм проверки печатной продукции из РФ, которая ввозится в Украину, на предмет "антиукраинского содержания". Кабмин 5 апреля утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз в страну печатной продукции из РФ и порядок изъятия такой продукции, если она распространяется без разрешений.

    "Механизм вступит в силу с 14 мая", — сообщили агентству в комитете в пятницу.

    В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

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