Минус интеллект. Продавцы рынка на Петровке о запрете книг из РФ

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Запрет на ввоз книг в Украину из России пока не привел к каким-то катастрофическим последствиям для рынка, но… катастрофа возможна в будущем. Негативные последствия почувствуют, как книжный рынок страны в целом, так и конкретный книжный рынок на Петровке в Киеве.

В январе Украина ввела полный запрет на три месяца на ввоз книг из России, в том числе и в ручной клади. Как сообщили в Госкомтелерадио, основанием стали нормы закона о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Книжный рынок "Петровка"

Предполагается, что до 1 апреля должны быть разработаны соответствующие подзаконные акты, которые позволят регулировать ввоз книжной продукции.

Однако пока о каких-то возможных послаблениях не слышно, рассказали РИА Новости Украина сотрудники одного из книжных магазинов столицы. Не станем называть точного адреса: здесь на полках и сегодня достаточно широкий выбор книг российских издательств, от классики до эзотерической литературы. Впрочем, много и украинских книг.

"Пока все идет по инерции… Новых книг из России не завозили в этом году, теперь и не знаю, когда завезут и завезут ли. Продаем то, что есть", - рассказала менеджер магазина. По ее словам, ситуация со спросом не изменилась, берут и российские книги, и украинские.

"Что пользуется большим спросом? Есть статистика продаж, но это… для внутреннего пользования. Если же говорить о тенденциях, то, пожалуй, в целом покупать стали меньше. Думаю, это связано с тем, что у людей стало меньше денег", — сказала продавщица.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Книжный рынок "Петровка"

Такие же предположения довелось услышать от продавцов книжного рынка на Петровке.

"Можно сказать, что спрос сократился, но не из-за того, что люди стали меньше читать, а из-за того, что стало труднее жить — кризис, денег людям не хватает", — сказал Александр, торгующий книгами на Петровке уже много лет.

Он рассказал, что, вопреки распространенному мнению, читатель не отвернулся от бумажной книги: "и молодежи приходит много, хотя и есть ридеры-"читалки", но покупают у нас не только учебники, но и фантастику, и философские труды…".

А что с запретом? По словам Александра, есть старый запас российских книг, а новых партий пока не везут.

"Сами продавцы книги не завозят, а поставщики, я думаю, как-то будут решать этот вопрос. Народ у нас русскоязычный, это надо учитывать. На украинском не читают, вот — стоит литература", - сказал книготорговец, указав на книжную раскладку.

Он добавил, что книги на русском языке издают и украинские издательства, но — "далеко не все". Издатели ссылаются на малую емкость украинского рынка ("да, далеко не все выгодно издавать, но кто вспомнит об интересах читателя?").

Александр отметил, что надо помнить и о качестве, особенно, когда речь идет о переводной литературе.

"Если переводят в российском издательстве (…) классику, философию, то мы видим, кто переводчик, какой коллектив работал над справочным аппаратом, и мы знаем, что это известные специалисты в своей области", — сказал он, продемонстрировав в качестве доказательства томик Элиаде в переводе А.А. Васильевой.

"А у нас с переводами… не всегда так хорошо. Вы Коран в украинском переводе читали?", — "Нет, не читал…" — "Прочтите, сделайте выводы".

Другие продавцы тоже говорят о "старых запасах" и о том, что будущее… в тумане. Пока русских книг много, на любой вкус (хотя, признают, выбор теперь далеко не так богат как раньше). А что будет дальше? "Будущее — в тумане…".

"Если книг из России совсем не будет, торговать станет сложно. Украинский издатель российского полностью все равно не заменит. Вот с научной литературой проблемы… Да и не только. В России больше всего издают, там и рынок больше. Так вот, если полностью отсекут (книги из РФ — Ред.), то придется многим и закрыться… А люди годами здесь работают. Но я надеюсь, что до этого все-таки не дойдет, как-то эту проблему должны решить все же. Нельзя людей без книг оставить", — сказал книготорговец Николай.

Коснулись вопроса о запрете книг отдельных российских авторов.

"Да, конечно, ситуация в стране сейчас такая… сами понимаете. Может быть, некоторые книги, в которых есть элементы разжигания вражды или что-то еще такое, может, от них лучше сейчас отказаться. Но все книги запрещать нельзя", — высказал свою позицию книгопродавец.

Но постмайданная украинская власть подобных доводов не хочет слышать. Напомним, ранее Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины опубликовал список книг, изданных в России, которые было запрещено ввозить на территорию Украины. В официальном сообщении на сайте ведомства говорится о том, что в списке 38 названий "таких одиозных персонажей, известных украинофобов", как Эдуард Лимонов, Александр Дугин, Сергей Доренко… В "черном списке" такие авторы, как Сергей Глазьев, Глеб Бобров, Максим Калашников, Андрей Фурсов, Андрей Ваджра, Мирослава Бердник, Наталия Нарочницкая… Думается, любой непредвзятый читатель согласится с тем, что считать их "украинофобами" нет никаких оснований.

"Книг этих авторов здесь, наверное, уже нет… А может быть, у кого-то и есть, как знать? Я читала Лимонова, хороший писатель. Он же — Савенко, он из Харькова Какой же он украинофоб?" - сказала посетительница книжного рынка Надежда. По ее словам, "запретами ничего хорошего добиться нельзя, есть исторический опыт… а в наше время запреты вообще не имеют смысла, если только и весь интернет не запретят".

А что ж — могут и запретить. А пока, по словам книготорговцев, некоторые книги стали в буквальном смысле "контрабандой" — кое-что везут под заказ, а запрет распространяется и на ручную кладь.

"Получается, появилась у нас новая "специальность" — книжный контрабандист", - невесело пошутил один из книготорговцев.

Напомним, против законопроекта, предусматривающего регламентацию ввоза на территорию Украины книг из России, протестовали представители профессионального сообщества (издатели, импортеры, книгораспространители).

Так, председатель Украинской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей (УАКК) Александр Афонин заявлял, что подобные инициативы способны "разрушить остатки украинского книжного рынка".

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По его словам, украинские издатели не в состоянии самостоятельно закрыть все ниши – научной, технической, инженерной литературы, переводных изданий. Поэтому запреты приведут лишь к интеллектуальной деградации нации. Однако в Верховной Раде этих аргументов не услышали.