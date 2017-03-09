"ВКонтакте" будут блокировать страницы о суицидах

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Социальная сеть "ВКонтакте" примет технические меры по блокировке страниц с суицидальным контентом в приоритетном порядке. Такое решение было принято на встрече президентского уполномоченного по правам ребенка с руководством соцсети, сообщила РИА Новости сама детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Мы провели встречу с руководителями самой распространённой сети в России "ВКонтакте", было принято решение о технических мерах по блокировке страниц с суицидальным контентом в приоритетном порядке", — сказала она.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что в "группах смерти" в соцсетях состоят почти 35 тыс украинских детей.

Напомним, в Украине в последнее время появилось много так называемых "групп смерти". По данным правоохранителей, наиболее уязвимой к действиям злоумышленников является категория подростков в возрасте 13-17 лет, в основном, это дети из не совсем благополучных семей.