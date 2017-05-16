Киселев о санкциях против российских СМИ: Украина далека от свободы слова

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Решение Украины ввести санкции против МИА "Россия сегодня" является еще одним показателем того, как далеко Украина ушла от свободы слова, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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"Это ещё один показатель того, как далеко уплыла Украина от свободы слова, — сказал РИА Новости Киселев, комментируя указ президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Также введены санкции в отношении компании "Яндекс". Под санкции сроком на три года попала компания "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение, и компания "Доктор Веб" на такой же срок. В список внесли ABBYY, "Софтлайн груп", "1С", "Корпорации "Парус" и ряд других IT-компаний.