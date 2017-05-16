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    Украина ввела санкции в отношении ряда российских СМИ

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    (обновлено: )49009
    Президент Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций.
    МИА Россия сегодня
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украина ввела на три года санкции в отношении ряда российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", говорится в приложении к решению Совета нацбезопасности и обороны, опубликованном во вторник на сайте  президента.

    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Иван Либерман/Youtube
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    Президент Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций.

    В приложении к решению СНБО на сайте Порошенко указан перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, в нем указано Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".

    Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

    Также санкции введены против телеканалов "Звезда", ТВЦ, Наше радио, НТВ плюс, РенТВ, РБК и других.

    В Украине закрыли доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к сервисам компании "Яндекс". Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал во вторник, 16 мая, украинский лидер Петр Порошенко.

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