наверх
16.05.201714:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    МИД РФ: санкции Киева - проявление цензуры по политическим мотивам

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (503)

    (обновлено: )27
    Здание МИД РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Москва считает введенные Украиной санкции в отношении российских физических и юридических лиц проявлением цензуры по политическим мотивам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "Как проявление цензуры по политическим мотивам", — заявила Захарова Коммерсант FM, отвечая на вопрос о том, как в Москве расценивают новые санкции Киева.

    "Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа", — сказала Захарова.

    "Европа и США безмолвствуют", — добавила она.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие.

    Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание МИД РФ
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Андрей Артеменко
    Артеменко: с "мирным планом" и без мандата
    Взрыв в Мукачево
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером