МИД РФ: санкции Киева - проявление цензуры по политическим мотивам

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Москва считает введенные Украиной санкции в отношении российских физических и юридических лиц проявлением цензуры по политическим мотивам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как проявление цензуры по политическим мотивам", — заявила Захарова Коммерсант FM, отвечая на вопрос о том, как в Москве расценивают новые санкции Киева.

"Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа", — сказала Захарова.

"Европа и США безмолвствуют", — добавила она.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие.

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.