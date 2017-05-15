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    Отзывы в соцсетях затмили саму пресс-конференцию Порошенко

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (28)

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    Выступление президента Украины на последней пресс-конференции уже вторые сутки удерживает первенство среди самых обсуждаемых украинцами тем. Соцсети — не исключение. Чем же таким особенным запомнились речи Петра Порошенко?
    Петр Порошенко на пресс-конференции, 14 мая 2017
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Президент говорил! В воскресенье, 14 мая, Петр Порошенко провел первую в 2017 году расширенную пресс-конференцию для СМИ. Несмотры на то, что изначально общение с журналистами посвятили предоставлению Украине безвиза с ЕС, вопросы, задаваемые Порошенко? потом удивили своим разнообразием: передача жены на ТВ, футболка сына, убийство журналиста Павла Шеремета, Донбасс… 

    Уже вторые сутки речи гаранта не дают покоя украинцам, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях: "В общем все вопросы и ответы на пресс-конференции можно свести к простому. "И шо?— и все"; "Гражданский долг журналиста по-украински: Привести к власти непонятно что, а потом с гордым видом задавать ему неудобные вопросы."

    "Ключевой посыл пресс-конференции: главное — что Евровидение очень хорошо провели. Какие еще вопросы/ответы?" — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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