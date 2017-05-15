Отзывы в соцсетях затмили саму пресс-конференцию Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президент говорил! В воскресенье, 14 мая, Петр Порошенко провел первую в 2017 году расширенную пресс-конференцию для СМИ. Несмотры на то, что изначально общение с журналистами посвятили предоставлению Украине безвиза с ЕС, вопросы, задаваемые Порошенко? потом удивили своим разнообразием: передача жены на ТВ, футболка сына, убийство журналиста Павла Шеремета, Донбасс…

Уже вторые сутки речи гаранта не дают покоя украинцам, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях: "В общем все вопросы и ответы на пресс-конференции можно свести к простому. "И шо?— и все"; "Гражданский долг журналиста по-украински: Привести к власти непонятно что, а потом с гордым видом задавать ему неудобные вопросы."

"Ключевой посыл пресс-конференции: главное — что Евровидение очень хорошо провели. Какие еще вопросы/ответы?" — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook