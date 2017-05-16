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    Песков о санкциях Киева против СМИ РФ: не исключаем ответных мер

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (510)

    (обновлено: )57271
    В Кремле рассматривают принятое Киевом решение расширить санкции в отношении российских физических и юридических лиц как очередное проявление недружественной и недальновидной политики против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Москва не забывает о принципе взаимности в связи с санкциями Киева против российских СМИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник, отметив, что пока не готов сказать о возможных ответных мерах России.

    Петр Порошенко на пресс-конференции, 14 мая 2017
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    "Пока не готов вам сказать. На Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся в русскоязычном пространстве популярностью медиаресурсов. Но, в то же время, разумеется, мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли в связи с санкциями приняты какие-либо контрмеры по отношению к украинским информационным ресурсам.

    В Кремле рассматривают принятое Киевом решение расширить санкции в отношении российских физических и юридических лиц как очередное проявление недружественной и недальновидной политики против РФ, заявил Песков.

    "Очередное проявление недружественной и недальновидной политики в отношении РФ. Наверное, очередной шаг в цепи многих шагов, которые, наверное, нарушают права людей на Украине в получении информации, вредят интересам населения на Украине. В любом случае проявление подобной враждебности лишний раз подчеркивает, кто может стоять за той ситуацией, когда мы констатируем полную пробуксовку минских договоренностей", — сказал Песков.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

    Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

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