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    Запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" спровоцировал взрывной рост их трафика

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (510)

    (обновлено: )34131
    В Mail.Ru Group сообщили "о драматическом росте трафика самых популярных на территории Украины социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтового сервиса Mail.Ru, в первой половине вторника".
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Решение украинских властей запретить самые популярные в стране соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" спровоцировало взрывной рост их трафика. Заявление появилось в корпоративном блоге компании Mail.Ru Group, которой принадлежат эти ресурсы.

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    "Мы сообщаем о драматическом росте трафика самых популярных на территории Украины социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтового сервиса Mail.Ru, в первой половине сегодняшнего дня", — говорится в заявлении пресс-службы компании.

    В Mail.Ru Group отметили, что с сожалением восприняли новость о решении украинских властей, и назвали его "политически мотивированным".

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

    Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

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