Vodafone-Украина закрыл доступ к "Вконтакте"

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Мобильный оператор Vodafone-Украина сообщил, что уже заблокировал доступ к российской соцсети "ВКонтакте".

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"Планируем в течение этого дня (среды — ред.) завершить блокирование всех российских сайтов, попавших в список санкций", — уточнили в Vodafone.

Другие мобильные операторы – "Киевстар" и lifecell также начали блокировать доступ пользователей к подпавшим под санкции российским сайтам.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".