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    Mail.Ru рассказали, как обойти блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников"

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (553)

    (обновлено: )13310
    Компания Mail.Ru Group советует пользователям для входа в ресурсы использовать: прокси-серверами и анонимайзерами, браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключение, программы для изменения IP-адресов.
    Работа офиса Mail.ru
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Компания Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", разослала украинским пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа.

    facebook.com/formensworld
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    "Совсем закрыть доступ к интернет-сайту практически невозможно. А заставить провайдера запретить доступ пользователям к определенному домену вполне реально. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы без проблем получите доступ не только к запрещенным сайтам, но и обойдете много региональных ограничений со стороны иностранных интернет-сервисов", – говорится в сообщении, которое пришло на почту украинским пользователям Mail.Ru.

    В частности, компания посоветовала пользоваться прокси-серверами и анонимайзерами, которые меняют IP-адрес; браузерами, которые позволяют смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключением, позволяющим выходить в есть с разных IP-адресов; программами для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети; мобильными приложениями, позволяющими просмотр запрещенных ресурсов.

    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

    В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

    Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

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