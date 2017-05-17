Mail.Ru рассказали, как обойти блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников"

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Компания Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", разослала украинским пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа.

"Совсем закрыть доступ к интернет-сайту практически невозможно. А заставить провайдера запретить доступ пользователям к определенному домену вполне реально. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы без проблем получите доступ не только к запрещенным сайтам, но и обойдете много региональных ограничений со стороны иностранных интернет-сервисов", – говорится в сообщении, которое пришло на почту украинским пользователям Mail.Ru.

В частности, компания посоветовала пользоваться прокси-серверами и анонимайзерами, которые меняют IP-адрес; браузерами, которые позволяют смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключением, позволяющим выходить в есть с разных IP-адресов; программами для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети; мобильными приложениями, позволяющими просмотр запрещенных ресурсов.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.