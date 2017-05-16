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    Медведчук: запрет спровоцировал рост трафика "ВКонтакте" и "Одноклассников"

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (535)

    (обновлено: )19110
    Лидер движения "Украинский выбор" считает, что новые антироссийские санкции привели к обратному эффекту: запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" спровоцировал взрывной рост их трафика.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Санкции против "ВКонтакте" и "Одноклассников" привели к "обратному эффекту" и спровоцировали рост их трафика, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

    соцсети
    Без "ВКонтакте" и "Одноклассников". Сеть взорвали фотожабы

    "Новые антироссийские санкции привели к обратному эффекту: запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" спровоцировал взрывной рост их трафика", — цитирует Медведчука пресс-служба на странице в Facebook.

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    Президент Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

    Отметим, ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.

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