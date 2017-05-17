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    Фотоленты

    Порошенко vs соцсети: лучшие фотожабы

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (553)

    (обновлено: )42920
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    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
    соцсети
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    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Бортник о запрете соцсетей: власть мстит обществу

    В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

    Смотрите также: Фотоитоги 16 мая: Порошенко на Мальте, ДТП с эвакуатором в Киеве, украинцы в аэропорту Хургады

    Решение президента вызвало горячие дискуссии как в Украине, так и за рубежом. Так народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко считает, что запретом российских соцсетей президент Украины Петр Порошенко пытается сместить фокус дискуссии в обществе в качестве подготовки к следующим президентским выборам 2019 года.

    А президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Лерут назвал формой цензуры новые санкции властей Украины в отношении ряда российских средств массовой информации.

    В Харькове пользователи соцсетей, владельцы и администраторы пабликов соцсети "ВКонтакте" вышли на акцию протеста. Аналогичная акция запланирована в Днепре.

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