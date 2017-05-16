Международная федерация журналистов: блокирование соцсетей - цензура

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Лерут назвал формой цензуры новые санкции властей Украины в отношении ряда российских средств массовой информации.

"Международная федерация журналистов выступает против любой блокады любого СМИ или социальной сети в любой стране мира, так как это форма цензуры, которая противоречит принципам свободы выражения мнений и свободы прессы", — заявил Лерут РИА Новости.

По словам президента МФЖ, "свобода слова и свобода прессы являются основными ценностями демократии во всем мире, и особенно в ситуациях напряженности".

"МФЖ настаивает на том, чтобы власти уважали их, а журналисты выполняли свои обязанности в соответствии с профессиональной этикой. Это требование включает в себя свободу передвижения для журналистов для того, чтобы позволить им выполнять их долг – информировать", — сказал Лерут.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.