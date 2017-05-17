Пользователи "ВКонтакте" вышли на акцию протеста в Харькове

Пользователи соцсетей, владельцы и администраторы пабликов соцсети "ВКонтакте" вышли на акцию протеста в Харькове.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"Мы против запретов чего-либо в интернете. Соцсеть "ВКонтакте" несет не меньше угрозы, чем другие. К тому же спецслужбы умеют блокировать те группы, которые несут опасный контент. Кроме сепаратистских страниц, в соцсети много миллионных проукраинских сообществ. Это неправильно", — приводит слова администратора одного из харьковских пабликов Дмитрия Чубенко местное интернет-издание 057.ua.

Из-за внезапного запрета участники акции не собрали большое количество людей, однако обещают выйти на более массовые пикеты ближе к выходным.

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Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.