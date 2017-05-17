наверх
17.05.201705:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Пользователи "ВКонтакте" вышли на акцию протеста в Харькове

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (537)

    (обновлено: )8411
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети "ВКонтакте" в Украине
    057.ua
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети "ВКонтакте" в Украине
    057.ua
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети "ВКонтакте" в Украине
    057.ua
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети "ВКонтакте" в Украине
    057.ua
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети "ВКонтакте" в Украине
    057.ua
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети "ВКонтакте" в Украине
    057.ua

    Рекомендуем

    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетахПод Раду принесли "трупы в полиэтиленовых пакетах"21:12 16.05.2017
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Республики Мария-Луиза Колейро Прека во время совместной пресс-конференции в Валлетте (Мальта)Фотоитоги 16 мая: Порошенко на Мальте, ДТП с эвакуатором в Киеве, украинцы в аэропорту Хургады17:58 16.05.2017
    Концерт группы ДДТЛегендарному Юрию Шевчуку - 60 лет17:32 16.05.2017
    Без "ВКонтакте" и "Одноклассников". Сеть взорвали фотожабы16:50 16.05.2017
    Кличко с дочерью на пляжеКличко после боя с Джошуа заметили с дочерью на пляже15:28 16.05.2017
    Кадр из фильма МетельПлейбой Советского Союза Олег Видов: в жизни и в кино15:13 16.05.2017
    В столице эвакуатор протаранил мост метроДТП в Киеве: эвакуатор протаранил мост у метро "Левобережная"13:51 16.05.2017
    Казнь НАБУ под РадойПерформанс под Радой: палачи и "казнь" НАБУ12:09 16.05.2017
    52-летняя Моника Беллуччи перевоплотилась в блондинку в фотосете культовой Эллен фон Унверт для французского глянца Madame FigaroМоника Беллуччи перевоплотилась в блондинку11:13 16.05.2017
    Все фотоленты
    Харьков. Акция против запрета соцсети "ВКонтакте" в Украине

    Пользователи соцсетей, владельцы и администраторы пабликов соцсети "ВКонтакте" вышли на акцию протеста в Харькове.

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

    Евгений Мураев о запрете российских сайтов. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Мураев о невыполнении решения СНБО о блокировании российских сайтов

    "Мы против запретов чего-либо в интернете. Соцсеть "ВКонтакте" несет не меньше угрозы, чем другие. К тому же спецслужбы умеют блокировать те группы, которые несут опасный контент. Кроме сепаратистских страниц, в соцсети много миллионных проукраинских сообществ. Это неправильно", — приводит слова администратора одного из харьковских пабликов Дмитрия Чубенко местное интернет-издание 057.ua.

    Из-за внезапного запрета участники акции не собрали большое количество людей, однако обещают выйти на более массовые пикеты ближе к выходным.

    Читайте также: Подташнивает не первый день. Соцсети о "шоколадных бунтах" в Roshen

    Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.

    Ссылки по теме:
    Теги: