Подташнивает не первый день. Соцсети о "шоколадных бунтах" в Roshen

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президента Петра Порошенко пытались дискредитировать. Как заявил глава СБУ Василий Грицак, в магазинах Roshen планировались "Конфетные бунты". Организовать акции протеста пытались бывший глава АП Андрей Клюев и экс-нардеп Владимир Олейник, а также лидеры так называемого Антимайдана (Александр) Зинченко и (Юрий) Кот.

По словам начальника СБУ, люди готовившие эти акции уже задержаны. А затевалось такое: псевдомитингующие в форме бойцов АТО должны были протестовать против гаранта в магазинах Roshen, а затем планировался и прорыв на сам завод сладостей под предлогом сноса памятника Карлу Марксу.



В соцсететях такие новости спровоцировали немалую шумиху: "Мне одному показалось, что под главой СБУ Грицаком зашаталось кресло? Иначе я не могу пояснить его пресс-конференцию, где он долго хвалился, что раскрыл целый заговор провокаций против "Рошена" и Порошенко…"; "СБУ опустилось до уровня охранников бизнеса Порошенко". "Организация протестов возле магазинов Roshen, — это вам не какие-нибудь репрессивные тарифы или нищенские зарплаты, — это настоящее объявление войны правящему режиму. Поэтому ими может заниматься СБУ, а тарифами и зарплатами — нет", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook