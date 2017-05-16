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    Аналитика и комментарии

    Подташнивает не первый день. Соцсети о "шоколадных бунтах" в Roshen

    (обновлено: )68140
    Доблестная СБУ потрудилась на славу — предотвратила "Конфетные бунты" в магазинах Roshen. Вот только в украинском сегменте соцсетей такая новость не встретила многочисленных возгласов одобрения…. В чем же причина? Что пишут об этом сами украинцы?
    Магазин Roshen в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Президента Петра Порошенко пытались дискредитировать. Как заявил глава СБУ Василий Грицак, в магазинах Roshen планировались "Конфетные бунты". Организовать акции протеста пытались бывший глава АП Андрей Клюев и экс-нардеп Владимир Олейник, а также лидеры так называемого Антимайдана (Александр) Зинченко и (Юрий) Кот.

    По словам начальника СБУ, люди готовившие эти акции уже задержаны. А затевалось такое: псевдомитингующие в форме бойцов АТО должны были протестовать против гаранта в магазинах Roshen, а затем планировался и прорыв на сам завод сладостей под предлогом сноса памятника Карлу Марксу.

    В соцсететях такие новости спровоцировали немалую шумиху: "Мне одному показалось, что под главой СБУ Грицаком зашаталось кресло? Иначе я не могу пояснить его пресс-конференцию, где он долго хвалился, что раскрыл целый заговор провокаций против "Рошена" и Порошенко…"; "СБУ опустилось до уровня охранников бизнеса Порошенко". "Организация протестов возле магазинов Roshen, — это вам не какие-нибудь репрессивные тарифы или нищенские зарплаты, — это настоящее объявление войны правящему режиму. Поэтому ими может заниматься СБУ, а тарифами и зарплатами — нет", — пишут в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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