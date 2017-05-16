Геращенко: не стоило вводить санкции в отношении "1С"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины, член коллегии МВД и советник главы министерства Антон Геращенко считает, что Киеву не стоило вводить санкции в отношении бухгалтерской программы "1С".

"Мне известно, что указ президента касается соцсетей – "ВКонтакте" и "Однокласники", мне неизвестно, откуда взялась информация о блокировке работы "1С". Это полезная программа, она используется не только в Украине, но и в других странах мира, то есть надо отличать "мухи от котлет". Все то, что несет информационно-пропагандистскую угрозу… или делает другие вещи против национальной безопасности, должно быть заблокировано. Если это бухгалтерская программа, пусть она работает", — сказал Геращенко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112.Украина".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.