Соцсеть "ВКонтакте" рассылает инструкции по обходу блокировки

КИЕВ, 17 мая- РИА Новости Украина. Украинские пользователи российской социальной сети "ВКонтакте" начали получать сообщения от службы поддержки с инструкцией обхода блокировки сайта на территории Украины.

Президент Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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"ВКонтакте всегда позиционировал себя вне политики, наш сайт — это прежде всего удобная площадка для общения, где каждый может высказать свою точку зрения независимо от страны и национальности", — говорится в распространенном сообщении.

Также администрация сайта рекомендует воспользоваться рядом вариантов, которые позволяют обойти блокировку соцсети. Среди них расширение для браузеров, которые перенаправляют трафик через другие серверы, сервисы VPN и сеть Tor.

Скриншот Уведомление о возможности обойти запрет на пользование "Вконтакте"

"В интернете есть подробные инструкции, как не потерять свои контакты и важную информацию", — уточнили в соцсети.

Отметим, ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.