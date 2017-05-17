Мураев о невыполнении решения СНБО о блокировании российских сайтов

Интернет-провайдеры имеют право не выполнять решение СНБО о блокировании доступа к российским соцсетям в Украине, заявил внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

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Президент Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"Запретить доступ к сайтам может только суд, а не Совет национальной безопасности Украины, поэтому провайдеры могут его (указ — Ред.) не выполнять. А если выполнят – это колоссальные потери для тех людей, которые имели рабочие места в украинских офисах этих компаний и платили налоги в украинский бюджет", — сказал Мураев в эфире телеканала NewsOne.

Наибольший негатив в таком решении СНБО Мураев увидел в запрете использования программы "1С:Бухгалтерия". "Это программный продукт, в котором работает 90% украинских предприятий. Помимо сдачи отчетов, эта программа имеет широкий спектр, позволяющий предприятиям вести логистику, склады, учеты, формировать отчеты. На сегодняшний день альтернативы этой программе нет", — возмутился политик.

По словам нардепа, стоимость данного программного продукта колеблется от $300 до $5 000. Тогда как по оценкам специалистов, убытки могут составить около $300 млн.

"Те ограничения, которые ввели (СНБО — Ред.) – это полный популизм, поскольку любой человек, хоть немного разбирающийся в интернете, понимает, что их можно очень легко обойти… Но в погоне за популизмом пострадает экономика, а значит — это ударит по жизни каждого украинца. Мы все это сможем прочувствовать и даже выразить в цифрах", — подытожил Мураев.

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Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.