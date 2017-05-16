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    Интернет-ассоциация назвала сумму, нужную для блокирования российских сайтов

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (528)

    (обновлено: )22630
    По словам председателя правления Интернет-ассоциации, блокировку сайтов можно будет обойти: "Да, это возможно, это уже доказано временем, тот самый "китайский золотой щит", это не проблема сейчас".
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    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко сообщил, что для полного блокирования российских сайтов нужно около двух лет и 1 млрд долларов, передает "112 Украина".

    ВКонтакте
    REUTERS Sergei Karpukhin/Illustration
    Санкции расширяются: СМИ, депутаты, важные лица, соцсети

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    "Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и больше и где-то в рамках государства 1 млрд долларов", — заявил Федиенко.

    По словам Федиенко, заблокировать сайты возможно.

    "Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе", — объяснил Федиенко.

    Однако, по словам председателя правления Интернет-ассоциации, блокировку можно будет обойти.

    "Да, это возможно, это уже доказано временем, тот самый "китайский золотой щит", это не проблема сейчас", — заявил Федиенко.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

    В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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