Интернет-ассоциация назвала сумму, нужную для блокирования российских сайтов

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко сообщил, что для полного блокирования российских сайтов нужно около двух лет и 1 млрд долларов, передает "112 Украина".

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"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и больше и где-то в рамках государства 1 млрд долларов", — заявил Федиенко.

По словам Федиенко, заблокировать сайты возможно.

"Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе", — объяснил Федиенко.

Однако, по словам председателя правления Интернет-ассоциации, блокировку можно будет обойти.

"Да, это возможно, это уже доказано временем, тот самый "китайский золотой щит", это не проблема сейчас", — заявил Федиенко.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".