Санкции в отношении российского ПО помогут украинским разработчикам - СНБО

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает, что санкции Киева в отношении российского программного обеспечения помогут украинским разработчикам.

"Есть качественный продукт, который производят украинские программисты, есть европейский продукт, который обслуживает бухгалтерский учет или что-либо… Уже много национальных производителей аплодируют этому решению (о вводе санкций – Ред.). Поддержим национального производителя, в том числе программный продукт", — заявил Турчинов журналистам.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.