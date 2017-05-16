СБУ готовит изменения в законодательство по блокировке запрещенных сайтов

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) разрабатывает изменения в законодательство по механизму блокировки запрещенных интернет-ресурсов, говорится на сайте ведомства.

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По данным СБУ, значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы.

Также служба напомнила об обязательности выполнения Указа президента о блокировании соответствующих интернет-ресурсов.

"Служба безопасности Украины постоянно фиксирует активное распространение через такие ресурсы антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что руководство интернет-ресурсов, попавших в санкционный список, ни разу не отреагировало на многочисленные обращения СБУ.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.