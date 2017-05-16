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    Ольшанский: соцсети РФ заблокировать можно, как и обойти блоки

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (528)

    (обновлено: )23502
    В Украине могут действительно заблокировать социальные сети и другие сайты РФ, но реального результата это не даст: запреты и блокировки все равно обойдут, прогнозирует эксперт Александр Ольшанский.
    Александр Ольшанский
    Фото из открытых источников

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" попали в список юридических лиц, в отношении которых Украина ввела санкционные меры.

    Яндекс ВКонтакте Одноклассники
    РИА Новости Украина коллаж
    Новый виток цензуры. В Украине запретили российские соцсети и СМИ

    Во вторник, 16 мая, президент Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

    "Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Мэйл.ру" и социальных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

    Санкции вводятся на три года. Также введены санкции в отношении компании "Яндекс". Под санкции сроком на три года попала компания "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение, и компания "Доктор Веб" на такой же срок. В список внесли ABBYY, "Софтлайн груп", "1С", "Корпорации "Парус" и ряд других IT-компаний.

    Подобные запреты не принесут реальных результатов, прогнозирует председатель комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины, президент компании "Интернет-Инвест" Александр Ольшанский.

    "(Сайты) можно заблокировать, но эти блокировки обойдут. Результата не будет", — отметил он в комментарии РИА Новости Украина.

    Он также ответил на вопрос, что может стать альтернативой для потенциально заблокированных соцсетей и других ресурсов. Ольшанский считает, что «альтернатив — полно», и одна из них — Facebook.

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    Прокомментировал ситуацию и президент Петр Порошенко, заявив, что "гибридная война требует адекватных ответов на вызовы, поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях". Также глава государства призвал "всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности".

    Решение украинских властей запретить самые популярные в стране соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" спровоцировало взрывной рост их трафика. Заявление появилось в корпоративном блоге компании Mail.Ru Group, которой принадлежат эти ресурсы.

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