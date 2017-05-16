Хлеба не нужно, зрелищ! Брифинг СБУ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В понедельник, 15 мая, глава СБУ Василий Грицак дал очередной брифинг, на котором поведал о доблестной работе наших спецслужб. Брифинг СБУ — зрелище всегда весьма увлекательное, ведь чего только не услышишь.

Грицак рассказал о предотвращении создания "Ровенской народной республики", а также акций по дискредитации президента Петра Порошенко и не только. Также глава СБУ объяснил, почему ведомство до сих пор не обнародовало ни одной е-декларации.

О "Ровенской народной республике"

СБУ предотвратила создание в Украине "Ровенской народной республики", рассказал председатель ведомства Василий Грицак.

"В Ровно были использованы плакаты "Луганская народная республика", "Борьба с янтарной мафией" и прочее. На плакатах был изображен двуглавый орел. Такое может докатиться до Львова и Закарпатья. На плакате, показанном сотрудниками, под изображением двуглавого орла было написано: "Янтарь — достояние Ровенской народной республики", — сообщил он.

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По словам Грицака, организацией массовых акций занимались российские спецслужбы, "Комитет спасения Украины" Николая Азарова и лидер партии "Наждак" Николай Дульский. Также правоохранители задержали одного местного и двух приезжих из Киева и Львова организаторов "ровенских акций". Во время обысков в их квартирах были изъяты средства связи, переписка, свидетельствующая о подготовке беспорядков, а также боеприпасы.

Грицак сообщил, что один из задержанных, фамилия которого начинается с буквы К, планировал также вывезти группу киевских бездомных в Одессу, чтобы они провели там якобы протестные акции под видом этнических болгар.

По факту беспорядков в Ровно, говорит Грицак, открыто уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

О вербовке патриотов

В очередной раз Грицак сказал, что акции протеста, нацеленные на дестабилизацию ситуации в Украине, финансируются из российских источников. Одним из главных их инициаторов якобы является лидер радикального движения "Наждак" Николай Дульский, в прошлом участник группировки "Белый молот".

По словам Грицака, спецслужбы вербуют украинских патриотов и внедряют свои источники в патриотическую среду. "Традиционно спецслужбы РФ используют такие методы как вербовка из числа патриотически настроенных граждан своих агентов. Другой вариант — это внедрение своих источников в патриотическое общество", — подчеркнул глава СБУ.

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О "конфетных бунтах"

Также Грицак сообщил о предотвращении акции "конфетные бунты" по дискредитации президента Петра Порошенко. Грицак добавил, что разоблаченные лица уже дают показания.

"Бывшие депутаты Верховной Рады Андрей Клюев и Владимир Олейник, а также лидеры так называемого Антимайдана (Александр) Зинченко и (Юрий) Кот. Указанными лицами были привлечены несколько граждан Украины по организации мероприятий по дискредитации президента Украины Петра Порошенко", — заявил Грицак на пресс-конференции.

По его словам, бывшие депутаты организовали ряд протестных акций возле магазинов кондитерской фабрики Roshen, но не уточнил, когда они проходили. "Акция должна была называться "Конфетные бунты" в магазинах Roshen. Мы задокументировали несколько таких мероприятий с момента поступления указания, подробные инструктажи, передачу денег и прочие вещи", — добавил он.

О деле Шеремета

Коснулись на брифинге и темы расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Когда речь зашла о экс-сотруднике ведомства Игоре Устименко, который фигурирует в деле Шеремета, так как находился у дома журналиста, накануне убийства, Грицак заявил, что СБУ не может его допрашивать. Он находился у дома Шеремета, но не выполнял задание силовиков, утверждает глава спецслужб.

По его словам, Устименко был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года по состоянию здоровья. "Нет, он не работал в интересах СБУ. Он к СБУ не имел никакого отношения с 2014 года", — уточнил Грицак.

О е-декларациях

Также на брифинге Грицак ответил, почему сих пор ни одна е-декларация сотрудников ведомства не обнародована. Он объяснил это тем, что декларации засекречены в целях безопасности.

"Будет принят закон, чтобы мы их опубликовали, — мы сделаем это. Если будет такое решение суда…Реально, вы знаете, что наших сотрудников взрывают, за нашими сотрудниками реально охотятся? Вы понимаете, что сотрудники департамента ЗНГ (защиты национальной государственности СБУ — ред.) сказали откровенно, что если дойдет до того, что мы будем вывешивать информацию на сайтах, — мы просто уволимся", — сказал глава спецслужбы.

Он заявил, что в декларации "указывается все".

Грицак рассказал, что представители СБУ общались с партнерами из спецслужб других стран, которые не воюют. "Ни в одной из стран декларации сотрудников спецслужб с адресами не выставляются на показ", — утверждает глава СБУ.

По материалам из открытых источников интернет