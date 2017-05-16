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16.05.201718:43
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    Фотоленты

    Фотоитоги 16 мая: Порошенко на Мальте, ДТП с эвакуатором в Киеве, украинцы в аэропорту Хургады

    (обновлено: )72
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Республики Мария-Луиза Колейро Прека во время совместной пресс-конференции в Валлетте (Мальта)
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    Ситуация в аэропорту Хургады с украинскими туристами
    В США разбился реактивный самолет
    Наводнения и оползни в Колумбии
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в канцелярии в Берлине
    Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен (слева) принимает в Берлине своего украинского коллегу Степана Полторака
    Инсталляция с жертвами ДТП во время акции Внимание! Аварийно опасная Украина возле Верховной Рады Украины
    Председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов во время заседания Верховной Рады Украины
    Казнь НАБУ под Радой
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Республики Мария-Луиза Колейро Прека во время совместной пресс-конференции в Валлетте (Мальта)
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Республики Мария-Луиза Колейро Прека во время совместной пресс-конференции в Валлетте (Мальта)
    УНИАН
    В столице эвакуатор протаранил мост метро
    соцсети
    Ситуация в аэропорту Хургады с украинскими туристами
    Ситуация в аэропорту Хургады с украинскими туристами
    Фото со страницы Виктории Рейниковой
    В США разбился реактивный самолет
    В США разбился реактивный самолет
    REUTERS Mike Segar
    Наводнения и оползни в Колумбии
    Наводнения и оползни в Колумбии
    LUIS ROBAYO / AFP
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в канцелярии в Берлине
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в канцелярии в Берлине
    Tobias SCHWARZ / AFP
    Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен (слева) принимает в Берлине своего украинского коллегу Степана Полторака
    Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен (слева) принимает в Берлине своего украинского коллегу Степана Полторака
    Maurizio Gambarini/dpa via AP
    Инсталляция с жертвами ДТП во время акции Внимание! Аварийно опасная Украина возле Верховной Рады Украины
    Инсталляция с "жертвами" ДТП во время акции "Внимание! Аварийно опасная Украина" возле Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов во время заседания Верховной Рады Украины
    Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Казнь НАБУ под Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Президент Украины Петр Порошенко и президент Республики Мария-Луиза Колейро Прека во время совместной пресс-конференции в Валлетте (Мальта)

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая отбыл в Республику Мальта с государственным визитом.

    Предусматривается подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в разных сферах.

    Смотрите также: Перформанс под Радой: палачи и "казнь" НАБУ

    В результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро "Левобережная" на только что отремонтированной к Евровидению развязке, была повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена. 

    Смотрите также: ДТП в Киеве: эвакуатор протаранил мост у метро "Левобережная"

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