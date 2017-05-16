Фотоитоги 16 мая: Порошенко на Мальте, ДТП с эвакуатором в Киеве, украинцы в аэропорту Хургады

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая отбыл в Республику Мальта с государственным визитом.

Предусматривается подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в разных сферах.

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В результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро "Левобережная" на только что отремонтированной к Евровидению развязке, была повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена.

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