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    Противники закрытия "ВКонтакте" выйдут на протест в Днепре

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (553)

    (обновлено: )45890
    Митинг, который организовывают городские общественники Днепра в поддержку социальной сети "ВКонтакте", состоится 20 мая в 12:00 на Европейской площади.
    Социальная сеть ВКонтакте
    RIA News

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Общественники проведут в Днепре митинг против блокирования социальной сети "ВКонтакте" в Украине, сообщают местные СМИ.

    Александр Ольшанский
    Фото из открытых источников
    Ольшанский: соцсети РФ заблокировать можно, как и обойти блоки

    Ранее был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

    Митинг состоится 20 мая в 12:00 на Европейской площади.

    Подобная акция протеста прошла ранее в Харькове.

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