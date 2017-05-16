Нардеп об указе Порошенко о запрете соцсетей: подготовка к выборам

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко считает, что запретом российских соцсетей президент Украины Петр Порошенко пытается сместить фокус дискуссии в обществе в качестве подготовки к следующим президентским выборам 2019 года.

"Закрытие социальных сетей имеет намного больше общего с авторитарными режимами, чем с борьбой против российской пропаганды… Именно ВКонтакте была самой популярной социальной сетью в Украине — через нее разгонялись новости, через нее объединялись люди. Порошенко лучше Януковича понимает личные риски, которые несет для него интернет. Надвигаются выборы президента. Поэтому, укротив телевидение, теперь пришла очередь зачищать главный канал мобилизации людей", — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

По мнению нардепа, если бы стояла цель борьбы с российским влиянием, то существуют методы работы внутри сетей, а не их тотальное блокирование.

"Идея Порошенко — перевести фокус общественной дискуссии: с борьбы с коррупцией на тему своего псевдо-патриотизма. Он будет выдумывать все новые и новые идеи, призванные создать иллюзию, что именно он — главный заслон от российской агрессии. И параллельно будет продвигать сценарий уничтожение НАБУ и дискредитации антикоррупционеров. На языке политтехнологий это называется "сменить повестку дня страны". Чтобы успеть к 2019 году, надо начинать уже сейчас", — написал Лещенко.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

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