Бортник о запрете соцсетей: власть мстит обществу

Анна Лаба, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал украинских провайдеров не дожидаться писем с рекомендациями от СБУ и приступить к блокированию российских сайтов, которые попали под санкции.

Также Турчинов заявил, что санкции в отношении российского ПО помогут украинским разработчикам и отметил, что "никакого наступления на свободу слова нет".

Human Rights Watch считает по-другому: что это грубейшее наступление на свободу слова, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Напомню, что ранее и Amnesty International сделало заявление, что запрет советской символики — это тоже нарушает права граждан. Весь мир считает по-другому. Украинцы в массе своей, я уверен, тоже считают по-другому", — сообщил эксперт.

По его словам, Турчинов пытается и дальше остаться одним из руководителей, если не руководителем, украинской "партии войны", "партии ястребов", и чем больше конфронтация, чем больше противостояние, тем дольше Турчинов и "Народный фронт" будут у власти: "они отрабатывают этот сценарий конфронтации, обострения, противостояния по-максимальному варианту".

Месть власти

Что касается самого решения о запрете соцсетей, сайтов и IT продуктов РФ, оно имеет несколько целей, уверен Бортник.

"Первое: власть попыталась вернуть поддержку правого и радикального электората. Она начала ее терять после 9 мая. Правые начали обвинять власть, что она разрешила проведение шествий на 9 мая и не смогла защитить правых в Николаеве, Днепре, где их побили. После этого прозвучали заявления даже об отставке Авакова. То есть у власти началось напряжение с правыми.

Власть пытается их перетянуть обратно на свою сторону, пытается дать очередное зрелище, поскольку не может дать хлеба. Кроме того, власть пытается в какой-то мере отомстить обществу за 9 мая, которое показало, что гуманитарная политика нынешней власти не срабатывает, в обществе — другие ценности и абсолютно другие герои", — подчеркнул политолог.

Именно с этим, продолжил он, связан запрет георгиевской ленточки, запланированные "религиозные законы": "власть пытается отомстить обществу за 9 мая, дать сигнал, что власть и дальше будет продолжать свою гуманитарную политику, несмотря на ее непопулярность".

Зачистка рынка

Второй аспект этого решения, считает Бортник, — деньги.

"Об "1С" говорили все, но все запрещенные IT-продукты имеют свой рынок, в том числе рекламный. "Яндекс" предоставлял многочисленные сервисы и услуги в Украине. Мы говорим об огромном рынке, ценность которого будет миллиарды и который сегодня перейдет в руки других людей", — сказал эксперт.

Он напомнил, что Турчинов "ничтоже сумнящеся, абсолютно не скрывая, сказал, что "у нас есть конкурентные украинские продукты, которые уже готовы замещать тот же "1С".

"В любом случае, это вопрос денег, миллиардов, которые вынужден будет заплатить бизнес, и простые украинцы. И которые кто-то конкретно заработает. И этот кто-то, скорее всего, связан с властью, связан с этим решением", — высказал свое мнение политолог.

Избирательная кампания в разгаре

А третья составляющая решения — выборы, считает Бортник.

"Сейчас все больше признаков выборов. Мне кажется, власть ведет такую избирательную кампанию: с роликами по телевизору, с повышением пенсий и зарплат, с заигрыванием с частью общества", — сообщил эксперт.

При этом, по его словам, какого-либо серьезного отношения к вопросам национальной безопасности и обороны это решение не имеет — "оно на него не повлияет, потому что в эпоху спутникового телевидения люди как смотрели российские СМИ, так и будут смотреть, и любой запрет только повышает ценность этой информации, повышает доверие к ней".

"С виртуальным миром нельзя бороться запретами. С ним можно бороться, только создавая другой виртуальный мир. А об этом, к сожалению, нет ни слова в этом указе", — заявил политолог.

Что касается блокировки социальных сетей, существует огромное количество IT продуктов, которые позволяют обойти эти блокировку, указал эксперт.

"Конечно, это приведет к падению посещаемости этих соцсетей, но это не будет колоссальное падение. Полноценной блокировки достичь и принудительно не удастся. Я уже молчу, что это будет стоить денег провайдерам", — сказал Бортник.

Он добавил, что это "бессмысленное решение, технически сложное, дорогое для провайдеров — еще одна нагрузка на плечи граждан".

Еще один момент, который отметил политолог: не хватает конкретной строки в государственном бюджете, по которой государство должно было бы "компенсировать, прежде всего, бизнесу те издержки, которые он несет после этого решения — так делается в нормальных демократических странах".

"Власть показала, что она неадекватна"

В целом же, подчеркивает Бортник, решение скажется на рейтингах власти, посколькуо оно затронуло молодежь и аполитичных людей: "оно продемонстрировало, что власть неадекватна, что власть самоуправна и это, безусловно, отобразится на рейтингах власти".

"Власть сумела насолить той части общества, которая всегда была аполитична, заставила ее заняться политическими проблемами", — подытожил эксперт.