Золотарев: прямое госуправление в крупнейшей религиозной организацией

РИА Новости Украина

В повестку дня сессии Верховной Рады внесены скандальные законопроекты №№ 4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие органы которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой государством-агрессором" и 4128 "относительно изменения религиозными общинами подчиненности".

Уже в ближайший четверг ВР может принять об закона, которые поставят Украинскую православную церковь в весьма непростое положение.

Если отбросить политическую риторику, то первый из этих законопроектов направлен на введение прямого государственного управления над крупнейшей религиозной организацией Украины — Украинской православной церковью. Второй законопроект предполагает узаконивание рейдерских захватов храмов УПЦ, заявляет на своей странице в Facebook политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Эти законопроекты выглядят по меньшей мере странно, так как никакого общественного запроса для их принятия в природе не существует. Как показывает опрос, проведенный Ukraine Sociology Service, законопроекты, стимулирующие переходы верующих УПЦ в Киевский патриархат, поддерживают только 13% верующих. За "особый статус" для УПЦ выступают всего лишь 8%. Таким образом, отсутствует общественный запрос на какие-либо запреты или ограничения со стороны государства по отношению к УПЦ и к любой другой религиозной группе. Это означает, что верующие категорически не приемлют вмешательства государства в дела Церкви, и наоборот", — сообщил эксперт.

Он добавил, что хочется напомнить адептам этих законодательных новелл об одной аксиоме: "суть ее вкратце такова, если конфликт в обществе дополняется еще и религиозным фактором, то дальше все идет куда жестче, кровавей и дольше. Доказано историей".

"Во Франции войны между католиками и гугенотами продолжались 36 лет. О том, с каким ожесточением они выпиливали друг друга, хорошо описано в литературе и кино. Куда меньше у нас знают о Тридцатилетней войне, ставшей, по сути, предвестником мировых войн. Эта одна из самых жестоких, упорных, кровопролитных и продолжительных в истории Европы, начиналась как религиозная. О масштабах потерь можно судить по тому, что на юге Германии к концу войны осталась лишь треть населения. Германии понадобилось 200 лет, чтобы восстановиться от последствий вызванного войной экономического и социального упадка", — привел историческую аналогию Золотарев.

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Эксперт также вспомнил о скандальном плане "Шатун".

"Наша власть ищет "Шатуна"? А он вот, в Раде лежит под номерами 4511 и 4128", — подытожил политолог.