наверх
16.05.201717:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Золотарев: прямое госуправление в крупнейшей религиозной организацией

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (264)

    10
    В Украине нет общественного запроса на какие-либо запреты или ограничения со стороны государства по отношению к УПЦ и к любой другой религиозной группе, уверен политический эксперт Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В повестку дня сессии Верховной Рады внесены скандальные законопроекты №№ 4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие органы которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой государством-агрессором" и 4128 "относительно изменения религиозными общинами подчиненности".

    Виктор Балога. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Балога: "церковные" законы - это абсурд, государство отделено от церкви. Точка

    Уже в ближайший четверг ВР может принять об закона, которые поставят Украинскую православную церковь в весьма непростое положение.

    Если отбросить политическую риторику, то первый из этих законопроектов направлен на введение прямого государственного управления над крупнейшей религиозной организацией Украины — Украинской православной церковью. Второй законопроект предполагает узаконивание рейдерских захватов храмов УПЦ, заявляет на своей странице в Facebook политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    "Эти законопроекты выглядят по меньшей мере странно, так как никакого общественного запроса для их принятия в природе не существует. Как показывает опрос, проведенный Ukraine Sociology Service, законопроекты, стимулирующие переходы верующих УПЦ в Киевский патриархат, поддерживают только 13% верующих. За "особый статус" для УПЦ выступают всего лишь 8%. Таким образом, отсутствует общественный запрос на какие-либо запреты или ограничения со стороны государства по отношению к УПЦ и к любой другой религиозной группе. Это означает, что верующие категорически не приемлют вмешательства государства в дела Церкви, и наоборот", — сообщил эксперт.

    Он добавил, что хочется напомнить адептам этих законодательных новелл об одной аксиоме: "суть ее вкратце такова, если конфликт в обществе дополняется еще и религиозным фактором, то дальше все идет куда жестче, кровавей и дольше. Доказано историей".

    "Во Франции войны между католиками и гугенотами продолжались 36 лет. О том, с каким ожесточением они выпиливали друг друга, хорошо описано в литературе и кино. Куда меньше у нас знают о Тридцатилетней войне, ставшей, по сути, предвестником мировых войн. Эта одна из самых жестоких, упорных, кровопролитных и продолжительных в истории Европы, начиналась как религиозная. О масштабах потерь можно судить по тому, что на юге Германии к концу войны осталась лишь треть населения. Германии понадобилось 200 лет, чтобы восстановиться от последствий вызванного войной экономического и социального упадка", — привел историческую аналогию Золотарев.

    Читайте также: Власть открывает второй фронт против… церкви

    Эксперт также вспомнил о скандальном плане "Шатун".

    "Наша власть ищет "Шатуна"? А он вот, в Раде лежит под номерами 4511 и 4128", — подытожил политолог.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Андрей Артеменко
    Артеменко: с "мирным планом" и без мандата
    Киевляне пытались продать ребенка
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером