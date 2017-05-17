Вятрович о санкция против РФ: не хватило "Интера" в списке

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил сожаление, что в обновленном списке санкций, введенных против физических лиц и компаний РФ не оказалось украинского телеканала "Интер".

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Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"Не хватило вчера Интера в списке", — написал Вятрович на свое странице в Facebook.

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Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.