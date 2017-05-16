Турчинов призвал провайдеров начать блокировать российские сайты

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал украинских провайдеров уже приступить к блокированию российских сайтов, которые попали под санкции, по его словам, Служба безопасности страны в среду должна разослать соответствующее информационное письмо.

"Уже сейчас я обращаюсь к провайдерам, пока СБУ готовит информационное письмо, которое, я надеюсь, уже завтра получат украинские провайдеры. Я обращаюсь к украинским провайдерам — не ждать информационное письмо от СБУ, а с вдохновением начинать выполнять решение СНБО и уже сейчас начинать блокировать российский контент", — сказал Турчинов журналистам во вторник.

Турчинов также считает, что санкции Киева в отношении российского программного обеспечения помогут украинским разработчикам.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

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