Human Rights Watch о санкциях: Порошенко нанес удар по свободе слова

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Международная правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала санкции Украины в отношении российских социальных сетей и медиа.

Ранее был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

"Это еще один пример той легкости, с которой Порошенко неправомерно пытается контролировать публичный дискурс в Украине", — сообщила представительница организации Таня Купер.

Она отметила, что данный запрет является непростительным нарушением права украинцев на получение информации.

"За один ход Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине. Евросоюз и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его (запрет — Ред.)", — отметила Купер.