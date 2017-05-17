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    Human Rights Watch о санкциях: Порошенко нанес удар по свободе слова

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (547)

    (обновлено: )1620
    Как сообщила Таня Купер, Евросоюз и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Киев отменить запрет на российские социальные сети и медиа.
    Human Rights Watch
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Международная правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала санкции Украины в отношении российских социальных сетей и медиа.

    ВКонтакте
    REUTERS Sergei Karpukhin/Illustration
    Санкции расширяются: СМИ, депутаты, важные лица, соцсети

    Ранее был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

    "Это еще один пример той легкости, с которой Порошенко неправомерно пытается контролировать публичный дискурс в Украине", — сообщила представительница организации Таня Купер.

    Она отметила, что данный запрет является непростительным нарушением права украинцев на получение информации.

    "За один ход Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине. Евросоюз и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его (запрет — Ред.)", — отметила Купер.

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