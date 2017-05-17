Обновленные санкции Украины против РФ вступают в силу

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Решение о продлении и расширении санкций против физических лиц и компаний РФ вступит в силу в Украине после публикации соответствующего указа президента Петра Порошенко в официальной прессе.

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Накануне главный редактор правительственной газеты "Урядовый курьер" Сергей Брага сообщил, что документ будет опубликован в номере издания в среду.

Согласно процедуре официального обнародования нормативно-правовых актов Украины и вступления их в силу, указы президента подлежат обнародованию на государственном языке в официальных печатных изданиях не позднее чем в 15-дневный срок после их принятия. Официальными печатными изданиями являются "Официальный вестник Украины" и правительственная газета "Урядовый курьер".

Ограничительные меры против российских физических и юридических лиц были введены Украиной еще в сентябре 2015 года. Разные виды санкций — от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины — были введены сроком на один год. Впоследствии список был расширен, санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц.

В апреле правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) вновь расширить список. Соответствующее решение СНБО было передано на утверждение президенту Петру Порошенко, и в этот вторник на сайте главы государства был опубликован указ, утверждающий новый список. Против юридических лиц срок действия санкций продлен на срок от года до трех лет, для физических лиц — на один год, три года, пять лет и бессрочно.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ и интернет-компаний, IT-компаний и разработчиков программного обеспечения и связанных с ними украинских юридических лиц, в частности против "1С", "Корпорации "Парус", "Галактика Центр". Также в список внесен ряд российских компаний, в том числе АО "Агрокомплекс имени М.И. Ткачева" и ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты", ОАО "Авиадвигатель", ООО "ТД Антрацит", "Русский антрацит", ООО "Русбан", ООО "Петролуим Капитал".

В санкционном списке физических лиц — журналисты, депутаты Госдумы РФ, военные и судьи.

Однако главным новшеством в секционном списке стал запрет доступа украинским пользователям к российским соцсетям – "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также блокировка ресурсов "Яндекса" и Mail.ru.

По мнению специалистов IT-отрасли Украины, реализовать решение президента о введении санкций в отношении российских сайтов будет проблематично из-за того, что в стране еще не наработаны соответствующие механизмы.

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В МИД РФ заявили, что решение Киева о запрете российских сайтов противоречит принятым в Европе и мире принципам и ограничивает доступ граждан Украины к информации.

В свою очередь компания "ВКонтакте" уже пообещала защищать интересы своих пользователей и партнеров на Украине, где ресурс ежемесячно посещают 16 миллионов человек.

При этом сервисы Mail.ru и "Яндекс" заявили, что санкции Украины не окажут серьезного влияния, так как украинский сегмент не занимает существенную долю в их бизнесе.