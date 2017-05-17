Полосатая вражда: соцсети обсуждают запрет георгиевских лент

Тимур Громов, РИА Новости Украина Видеоканал Polit Navigator на Youtube Береза готов расстреливать людей из-за георгиевской ленты

Не зря, видать, говорят: с глаз долой — из сердца вон… Накануне Верховная Рада приняла законопроект, подразумевающий запрет на изготовление, ношение и пропаганду георгиевской ленты. Максимальное наказание предусматривает до 15 суток ареста.

Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

А вот в украинском сегменте соцсетей по этому поводу неспокойно: "А ведь сначала обещали, что жизнь наладится сразу после того, как снесут все памятники Ленину"; "Георгиевскую ленту декриминализировали. Раньше вас за нее могли убить, а теперь просто штраф…". "Ведь никто не запрещает носить полосатые ленточки других цветов. При этом все будут понимать, о чем речь", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook