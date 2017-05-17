наверх
17.05.201717:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Полосатая вражда: соцсети обсуждают запрет георгиевских лент

    Тема:

    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты (247)

    (обновлено: )16740
    Вне закона. Во вторник, 16 мая, в Украине многое оказалось именно за этими пределами, в том числе и использование скандальной георгиевской ленты. Теперь за ее ношение будут штрафовать и не только... Как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    День Победы во Львове
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Береза хочет перестрелять своих коллег из пулемета из-за георгиевской ленточки. Видео
    Видеоканал Polit Navigator на Youtube
    Береза готов расстреливать людей из-за георгиевской ленты

    Не зря, видать, говорят: с глаз долой — из сердца вон… Накануне Верховная Рада приняла законопроект, подразумевающий запрет на изготовление, ношение и пропаганду георгиевской ленты. Максимальное наказание предусматривает до 15 суток ареста.

    Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

    А вот в украинском сегменте соцсетей по этому поводу неспокойно: "А ведь сначала обещали, что жизнь наладится сразу после того, как снесут все памятники Ленину"; "Георгиевскую ленту декриминализировали. Раньше вас за нее могли убить, а теперь просто штраф…". "Ведь никто не запрещает носить полосатые ленточки других цветов. При этом все будут понимать, о чем речь", — пишут в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    День Победы во Львове
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Граната РГД. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском