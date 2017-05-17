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    Аналитика и комментарии

    Вконтакте, НАТО и Майдан. Соцсети спорят о соцсетях

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (350)

    (обновлено: )77240
    Украинцы с трудом приходят в себя после вчерашнего объявления о запрете российских соцсетей. Но и в мире новые санкции вызвали небывалую шумиху и весьма противоречивую реакцию. Как отреагировали на это простые украинцы в соцсетях?
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Запрет российских соцсетей в одночасье стал топовой темой не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Однако и там не нашлось единого мнения относительно этого вопроса. К примеру, в НАТО верят, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине – это вопрос национальной безопасности.

    "Украинское правительство четко дало понять, что это решение — это вопрос безопасности, а не свободы слова", — отметили в НАТО.

    А вот в ЕС не торопятся с оценкой ситуации и ждут от Киева дополнительной информации насчет блокировки российских сайтов. При этом несколько международных организаций, в том числе и Human Rights Watch осудили блокировку сайтов РФ в Украине. Недовольны новыми санкциями в Германии – они не соответствуют европейским ценностям, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

    В украинском сегменте разрешенных соцсетей реакция мирового сообщества вызвала немалый ажиотаж: "Ну и кого послушают на Банковой? Вожделенное НАТО… или каких-то там международных правозащитников? (Они же летального оружия не дают…)", "Когда светило демократии — Соединенные штаты, вели войну против Ирака, то они тоже блокировали доступ американцев к сайтам Ирака?" — задают украинцы и такие вопросы…

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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