Вконтакте, НАТО и Майдан. Соцсети спорят о соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Запрет российских соцсетей в одночасье стал топовой темой не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Однако и там не нашлось единого мнения относительно этого вопроса. К примеру, в НАТО верят, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине – это вопрос национальной безопасности.

"Украинское правительство четко дало понять, что это решение — это вопрос безопасности, а не свободы слова", — отметили в НАТО.

А вот в ЕС не торопятся с оценкой ситуации и ждут от Киева дополнительной информации насчет блокировки российских сайтов. При этом несколько международных организаций, в том числе и Human Rights Watch осудили блокировку сайтов РФ в Украине. Недовольны новыми санкциями в Германии – они не соответствуют европейским ценностям, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

В украинском сегменте разрешенных соцсетей реакция мирового сообщества вызвала немалый ажиотаж: "Ну и кого послушают на Банковой? Вожделенное НАТО… или каких-то там международных правозащитников? (Они же летального оружия не дают…)", "Когда светило демократии — Соединенные штаты, вели войну против Ирака, то они тоже блокировали доступ американцев к сайтам Ирака?" — задают украинцы и такие вопросы…

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook