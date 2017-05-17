В Украине побит рекорд посещаемости "ВКонтакте"

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Социальную сеть "ВКонтакте" в Украине за сутки после решения властей о блокировке ресурса посетило 18 миллионов человек, что является новым рекордом посещаемости сайта, говорится в сообщении на странице сервиса киевской команды "ВКонтакте".

"VK установил новый рекорд в Украине: 18 миллионов уникальных посетителей за сутки – на два миллиона больше предыдущего триумфа. Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом страны", — говорится в сообщении.

"ВКонтакте" входит в группу Mail.ru, которая является одной из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В составе группы также сервис бесплатной электронной почты и мессенджеры "Mail.ru Агент" и ICQ, соцсети "Одноклассники" и "Мой мир", сервис для заказа готовой еды Delivery Club и разработчик мобильных игр Pixonic.

Комментируя решение властей Украины, Mail.ru Group заявила накануне о намерении продолжить предоставлять сервисы гражданам страны, а также об отсутствии причин для корректировки финансовых планов вследствие незначительности доли украинского бизнеса в структуре выручки компании. В среду же стало известно, что Mail.ru Group разослала своим украинским пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.