Турчинов назвал инициатора блокирования "Яндекса"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что инициатором блокирования российского веб-ресурса "Яндекс" была Служба безопасности Украины, передает УНИАН.

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"С этой стороны это предложение Службы безопасности Украины", — сказал Турчинов.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".