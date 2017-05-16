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    Турчинов назвал инициатора блокирования "Яндекса"

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (528)

    (обновлено: )503012
    По словам главы СНБО Александра Турчинова, инициатором решения о блокировании российского веб-ресурса "Яндекс" была Служба безопасности Украины.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    СНБО Украины

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что инициатором блокирования российского веб-ресурса "Яндекс" была Служба безопасности Украины, передает УНИАН.

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    "С этой стороны это предложение Службы безопасности Украины", — сказал Турчинов.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

    В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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