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    "Одноклассники" обещают найти способ остаться в Украине

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (518)

    (обновлено: )216
    В "Одноклассниках" пообещали найти способ оставаться на связи, "и 9,5 миллиона украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли".
    Вход на сайт социальной сети Одноклассники
    RIA News

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Команда социальной сети "Одноклассники" намерена найти способ продолжить работу в Украине, несмотря на санкции, заявила директор по коммуникациям "Одноклассников" Анастасия Жбанова.

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    "Сервисы ОК ("Одноклассники" — ред.) всегда служили объединению людей вне политики и географических границ. Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 миллиона украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли", — цитирует Жбанову сайт телеканала "112 Украина".

    По ее словам, "Одноклассники" являются в первую очередь развлекательной социальной сетью, с помощью которой друзья, близкие и родственники "не только находят друг друга, но и имеют возможность обмениваться фотографиями, смотреть видео, слушать музыку и узнавать важную информацию".

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

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