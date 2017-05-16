"Одноклассники" обещают найти способ остаться в Украине

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Команда социальной сети "Одноклассники" намерена найти способ продолжить работу в Украине, несмотря на санкции, заявила директор по коммуникациям "Одноклассников" Анастасия Жбанова.

"Сервисы ОК ("Одноклассники" — ред.) всегда служили объединению людей вне политики и географических границ. Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 миллиона украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли", — цитирует Жбанову сайт телеканала "112 Украина".

По ее словам, "Одноклассники" являются в первую очередь развлекательной социальной сетью, с помощью которой друзья, близкие и родственники "не только находят друг друга, но и имеют возможность обмениваться фотографиями, смотреть видео, слушать музыку и узнавать важную информацию".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.