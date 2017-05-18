Счета "Яндекса" в Украине заблокировали

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Счета компания Яндекс в Украине были заблокированы, сообщили в пресс-службе "Яндекс-Украина".

"Все украинские счета Яндекса действительно заблокированы", — отмечается в сообщении компании, информирует LIGA.net.

Счета были заблокированы в течение последних суток. По данным компании, она пока работает в нормальном режиме.

По поводу деятельности "Яндекс.Такси", в компании отметили: "Водители не пострадали из-за невозможности взаиморасчетов с нами, а таксопаркам-партнерам разосланы инструкции".

Также в компании сообщили, что не будут отключать сервисы в Украине.

"Мы не отключаем работу сервисов "Яндекса" в Украине, хотя операторы уже начали объявлять о блокировке, отдельные провайдеры тоже (детальней лучше выяснять у них). Со своей стороны мы ничего не отключаем", — сообщили в пресс-службе "Яндекс".

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.