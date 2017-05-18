РФ может использовать "Яндекс.Пробки" для наступления - СНБО

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Россия может использовать сервисы "Яндекса", такие как "Яндекс.Пробки" и "Яндекс.Навигатор", для планирования наступательных действий на территорию Украины, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

"Сервисы "Яндекса", например, "Яндекс.Пробки", "Навигатор" — это же в режиме онлайн получается информация о состоянии путей, пропускную способность и загруженность всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв, или какие-то другие действия — то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны ни агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем", — цитирует слова Петрова "Укринформ".

Он считает, что санкции против российских компаний, которые были введены решением СНБО, следовало принимать еще раньше для обеспечения безопасности государства.

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Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.