Просто и быстро. Как обойти блокировку российских сайтов и соцсетей

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нежданно-негаданно

Новость о запрете российских поисковиков и соцсетей заставила задуматься украинцев о том, как обойти блокировку ресурсов.

Некоторые попавшие под запрет сайты, в частности Вконтакте, уже разослал пользователям инструкции.

Российская компания Mail.Ru, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", заявила, что продолжит предоставлять сервисы гражданам Украины.

"Совсем закрыть доступ к интернет-сайту практически невозможно. А заставить провайдера запретить доступ пользователям к определенному домену вполне реально. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы без проблем получите доступ не только к запрещенным сайтам, но и обойдете много региональных ограничений со стороны иностранных интернет-сервисов", – сообщила компания.

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Среди советов компании: прокси-серверы и анонимайзеры, которые меняют IP-адрес на нужную страну; браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключение, позволяющее выходить с разных IP-адресов; программы для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети; мобильные приложения, позволяющие просмотр запрещенных ресурсов.

Как отмечает компания, решение украинских властей ударит прежде всего по самим пользователям – гражданам Украины. По данным Mail.Ru Group, около 25 миллионов украинцев являются пользователями сервисов российской компании. В частности, аудитория ВКонтакте в стране составляет 16 миллионов пользователей, Одноклассников – 9,5 миллиона.

Тем временем Москва уже пообещала Украине ответные санкции.

Самые популярные способы

VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть – Ред.). Как известно, VPN позволяет обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети.

Этот способ является абсолютно бесплатным и позволяет не только обходить блокировку сайтов, но и обезопасить себя в публичных Wi-Fi сетях.

Кроме того, можно воспользоваться платным VPN, к примеру ZenMate. Этот сервис реализован в виде плагина для браузера, в виде отдельного приложения для ПК или смартфона. Он несколько замедляет работу браузера, обещая при этом "бесплатное полное шифрование трафика", а для его активации требуется ввести адрес электронной почты.

HOLA!

Это похожее расширение, однако из его недостатков – необходимость вручную выбирать VPN нужной страны. Кроме того, плагин иногда нарушает верстку заблокированных страниц, из-за чего они выглядят трудночитаемыми. По словам его издателей, он лучше подходит для просмотра медиаконтента, ведь для ускорения загрузки потокового видео в нем используются компьютеры других пользователей с установленным плагином.

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Веб-сервисы

Веб-сервисы дают возможность открыть заблокированные сайты через прокси-серверы. Чаще всего они требуют всего лишь скопировать ссылку в строку на своей главной странице и сделать один клик. При этом они отображают нужную страницу с собственной шапкой и работают медленно.

Одним из самых популярных является ProxFree – довольно простой в использовании и не добавляет собственную рекламу.

Также среди других — Hideme, Proxfree.com, Ninjacloak, Proxyweb, Hide My Ass, Stealthy.co. Принцип действия сайтов очень похож: обычно они просто требуют скопировать ссылку в строку на своей главной странице. Недостаток в том, что страницы грузятся гораздо медленнее.

TunnelBear

Подходит для тех, кто хочет обходить блокировки, без использования стороннего браузера.

Сервис доступен на iOS, Android, PC, Mac. Он тоже работает по технологии VPN. Установить его на мобильных сложнее. К примеру, на iOS он требует пройти регистрацию, подтверждение email, создание профиля с настройками VPN, включение его профиль в опциях iOS. И лишь после этого можно начать работу.

Главный минус TunnelBear – цена. В бесплатной версии приложения доступно всего 500 мегабайт трафика в месяц, а безлимит обойдется в 10 долларов. Дружелюбным его никак не назовешь. С другой стороны, у сервиса есть версии для iOS, Android, PC и Mac, последние две очень простые в использовании.

TOR

TOR – программа-браузер, анонимная виртуальная сеть, которая передает трафик в зашифрованном виде. В браузере также есть много дополнительных настроек для максимальной анонимности.

Любой ваш запрос зашифруется и передастся от одного пользователя TOR к другому определенное количество раз и лишь потом отправится по назначению. Затем пользователю возвратят ответ. Никто, кроме первого и конечного узла, не будет знать, куда был адресован запрос и какую информацию запрашивали.

Плагины для браузеров

Самым удобным и эффективным средством в этой области можно назвать плагин для Mozilla и Chrome под названием friGate. Авторы расширения отмечают, что при его использовании не теряется скорость. Он открывает заблокированные страницы, оповещая пользователя о входе на "запретную территорию" одним лишь изменением иконки на панели управления.

Скорость работы friGate обеспечена тем, что он открывает заблокированные сайты из собственного заранее составленного списка.

По материалам из открытых источников интернет