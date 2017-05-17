Кабмин ФРГ о санкциях Киева: Украина - не кандидат на членство в ЕС

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Новые санкции Украины в отношении российских СМИ не соответствуют европейским ценностям, которые должны разделять кандидаты на вступление в ЕС, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Нет, не соответствуют", — сказал Зайберт, отвечая на вопрос журналиста о том, соответствует ли европейским ценностям, которые должны разделять кандидаты на вступление в ЕС, санкции в отношении российских СМИ в Украине.

"Это неправильная постановка вопроса. Она (Украина) не является кандидатом на вступление", — добавил Зайберт, подчеркнув, что "свобода СМИ в Европе является одной из важнейших ценностей".

Он также отметил, что ограничение доступа к российским СМИ не способствует улучшению отношений между РФ и Украиной.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

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