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    Кабмин ФРГ о санкциях Киева: Украина - не кандидат на членство в ЕС

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (566)

    (обновлено: )1047200
    Как отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, ограничение доступа к российским СМИ не способствует улучшению отношений между РФ и Украиной.
    Флаг Германии
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Новые санкции Украины в отношении российских СМИ не соответствуют европейским ценностям, которые должны разделять кандидаты на вступление в ЕС, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

    ВКонтакте
    REUTERS Sergei Karpukhin/Illustration
    Санкции расширяются: СМИ, депутаты, важные лица, соцсети

    "Нет, не соответствуют", — сказал Зайберт, отвечая на вопрос журналиста о том, соответствует ли европейским ценностям, которые должны разделять кандидаты на вступление в ЕС, санкции в отношении российских СМИ в Украине.

    "Это неправильная постановка вопроса. Она (Украина) не является кандидатом на вступление", — добавил Зайберт, подчеркнув, что "свобода СМИ в Европе является одной из важнейших ценностей".

    Он также отметил, что ограничение доступа к российским СМИ не способствует улучшению отношений между РФ и Украиной.

    Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

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