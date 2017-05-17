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    Найман: санкции против бизнеса РФ потрясут бухгалтеров и малый бизнес Украины

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    Переход с программы "1С" на любую другую систему будет стоить времени и денег, зато конкуренты и программисты будут в шоколаде, прогнозирует финансовый аналитик Эрик Найман.
    Эрик Найман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Сообщение о том, что экономические санкции, введенные президентом Петром Порошенко, распространяются и на известную программу бухучета "1С", немало напугало общественность.

    Позже выяснилось, что "1С" не уходит из Украины, но не сможет продавать новые лицензии.

    Согласно указу президента, под санкции попадает не сам софт, а отдельные юрлица, представляющие компанию в Украине. То есть, теперь вы не сможете официально купить программный продукт "1С" на новый период времени непосредственно у компании, которая находится в санкционном списке.

    Напомним, производитель программного обеспечения ООО "1С" (Москва) и "Еврософтпром" (владеющая авторскими правами на программу "1С: Предприятие" и "Скайлайн Софтвер" – оператора распространения программ "1С"), попали под экономические санкции на три года.

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    К ООО "1С" и "Еврософтпром" будут применены блокирование активов; ограничение торговых операций; запрет на вывод капиталов за пределы Украины; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. Им также не будут выдавать лицензии на ввоз или вывоз валюты.

    Санкции против российского бизнеса потрясут украинских бухгалтеров и малый бизнес: переход с "1С" на любую другую систему будет стоить времени и денег, считает финансовый аналитик, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман.

    Зато конкуренты "1С", продолжил он, и программисты будут в шоколаде.

    "Понятное дело, что старые версии программы некоторое время еще будут работать. Однако обновления (которые весьма часты учитывая темпы изменчивости украинского законодательства) скоро начнут негативно сказываться на бизнесе", – спрогнозировал эксперт.

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