наверх
18.05.201713:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    "Яндекс": удобные сервисы или "тайная угроза"?

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (584)

    (обновлено: )144
    В украинском отделении "Яндекса" заверяют, что всегда работали согласно законодательству страны, а СНБО усмотрело в сервисах системы прямую, хотя и неочевидную для простых украинцев, угрозу.
    Яндекс
    REUTERS Maxim Shemetov/File Photo

    РИА Новости Украина

    Российская поисковая система "Яндекс", обросшая массой различных сервисов, теперь под запретом. Украинцы уже не смогут легально использовать "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новости", "Яндекс.Почта", Метро, Календарь, Кинопоиск, Видео, Погода и многие другие инструменты.

    Удар по 11 миллионам пользователей

    В украинском отделении "Яндекса" — "Яндекс.Украина" утверждают, что всегда работали в соответствии с действующим украинским законодательством, а от их запрета пострадают не только украинцы.

    УНИАН
    "Яндекс", ВК и другие запреты: реакция в соцсетях

    "Яндекс" развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Более 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и еще несколько десятков различных проектов. Все это время наша украинская команда в соответствии с законами Украины, вкладывает все свои силы в создание качественных продуктов", - отметили представители российской компании.

    Кроме того, в "Яндексе" подчеркнули, что решение о санкциях касается не только их, а 11 миллионов украинских пользователей и тысяч украинских организаций, пользующихся корпоративными сервисами.

    "Бизнес-группа компаний "Яндекса", конечно, очень большая, и санкции на нее не повлияют. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль", — подытожила пресс-служба.

    Нет инфраструктуры

    В то же время, по словам экс-главы компании "Яндекс. Украина" Сергея Петренко, в Украине не существует инфраструктуры для блокировки интернет-трафика.

    "Нет возможности в одной точке принять обязательное для всех провайдеров решение и проверить его исполнение, — единственным способом обеспечить его выполнение остается ногами обходить провайдеров и требовать. Провайдеров в Украине много. Но вот ведь в чем дело — все эти ресурсы много лет работают по https. То есть способа заблокировать URL нет вообще. Заблокировать можно только IP и это отдельная задачка для инфраструктуры. Которой, напомню, нет", — пояснил Петренко в своем блоге.

    Он также отметил, что в списке СНБО указаны не все ресурсы запрещенных компаний, а из адресов не удалены UTM-метки (переменные, которые добавляются в URL и позволяют системе веб-аналитики получить дополнительную информацию о переходе по ссылке — ред.)

    "Яндекс" как оружие?

    REUTERS Kacper Pempel/Illustration
    Вконтакте, НАТО и Майдан. Соцсети спорят о соцсетях

    А уже во второй половине дня среды, 17 мая, руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров заявил, что сервисы "Яндекса" могут быть использованы Россией при наступлении — "россйские окупационные войска могут использовать сервисы сайта "Яндекс" (такие, как "Яндекс.Пробки", "Яндекс.Навигатор") для более эффективного планирования наступательных операций на украинской территории".

    "Сервисы "Яндекса", например "Яндекс.Пробки","Навигатор"- это же в режиме онлайн получается информация о состоянии путей, пропускная способность и загруженность всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв или какие-то другие действия — то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем", — сказал Петров.

    Как считает представитель СНБО, санкции против компаний РФ, введенные недавним указом президента, следовало принимать еще раньше, чтобы обеспечить безопасность государства.

    По материалам из открытых источников интернет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Яндекс
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Анна Шелест
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском