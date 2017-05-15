О чем говорят в мире: ожидание новых кибератак, провал "эффекта Шульца"

РИА Новости Украина

В ожидании кибератак

Многие мировые СМИ (Wall Street Journal, Washington Post, Financial Times, Guardian, Times) пишут об опасениях, связанных с продолжением глобальной кибератаки, затронувшей накануне уикенда десятки стран мира.

Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что серия кибератак может продолжиться в понедельник утром. Британские спецслужбы вторят директору Европола, также предупреждая об опасности, пишет газета Financial Times, отмечая, что более 1,3 миллиона компьютерных систем до сих пор уязвимы для вируса WannaCry, поразившего компьютеры.

Британские Times и Guardian пишут, что исполнители кибератаки получили более 42 тысяч долларов, однако присланные жертвами деньги до сих пор не были сняты со счетов.

КНДР с новой ракетой

В центре внимания мировых СМИ (Wall Street Journal, Independent, New York Times, Guardian) продолжает оставаться проблема ракетных испытаний КНДР, которая в ночь на воскресенье осуществила пуск ракеты, оказавшейся, как стало ясно из заявления Пхеньяна, новой.

Заявление, распространенное государственными СМИ КНДР, привлекло внимание тем, что Северная Корея заявила об успешном испытании ракеты средней дальности нового типа Hwansong-12, поднявшейся на высоту более 2,1 тысячи километра и пролетевшей 787 километров.

Independent обратило внимание на слова в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) о том, что ракета способна нести ядерную боеголовку. За испытанием наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, предостерегший Вашингтон от неправильных оценок.

"Эффект Шульца" снова не сработал

В воскресенье в ФРГ прошли региональные выборы. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, которую газета New York Times выделяет как "ключевую", победу одержал Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель с 34,3% голосов.

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На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), председателем которой является экс-глава Европарламента Мартин Шульц с 30,6% голосов. Об этом пишут такие западные СМИ, как Welt, Zeit, Bild, Deutsche Welle.

Guardian отмечает, что победе Меркель поспособствовали стабилизирующаяся экономика ФРГ, а также ослабление миграционного кризиса, который стал "основным препятствием" третьего срока Меркель. Однако Frankfurter Rundschau отмечает, что "еще ничего не решено" и "за пять месяцев всякое может произойти, о чем осведомлены Кэмерон и Клинтон".

Поддержка Роухани

Действующий президент Ирана Хасан Роухани, баллотирующийся на второй президентский срок, получил ценную поддержку со стороны одного из номинальных руководителей реформистского движения страны, пишет издание Financial Times.

"Мы выйдем и проголосуем за Роухани, за свободу мыслить… за власть закона, права человека и реализацию социальной и экономической справедливости", – заявил в видеообращении экс-президент Ирана Мохаммад Хатами, занимавший эту должность с 1997 по 2005 год.

Органы правосудия Исламской Республики запретили официальным СМИ публиковать заявления Хатами после того, как он поддержал в в 2009 году массовые демонстрации в стране из-за предположительной подтасовки голосов, за счет чего ко второму президентскому сроку пришел сторонник жесткой линии Махмуд Ахмадинежад. Однако Хатами обратился к социальным сетям, чтобы донести свое сообщение, отмечает газета.

Другое британское издание, Guardian, также отметило, что Роухани на президентских выборах 19 мая поддержал известный иранский режиссер, обладатель премии "Оскар" Асгар Фархади.

Первая жертва протестов в Буаке

С пятницы в городе Буаке проходят протесты военнослужащих армии Кот д'Ивуара, которые переросли в столкновения. Об этом пишут ряд западных СМИ, в том числе Independent, Daily Mail.

Как сообщает газета Parisien, в воскресенье один из пострадавших в ходе протестов скончался. Мужчина получил пулевое ранение в субботу и через сутки умер в больнице. Газета New York Times сообщает, что власти Кот-д'Ивуара начали военную операцию, чтобы "восстановить порядок" на фоне протестов военных. Для этого в Буаке были направлены элитные подразделения армии.

"Военная операция идет полным ходом", - пишет газета.

Однако остается неясным, удалось ли правительству начать переговоры с протестующими.