Порошенко: Россия может применить кибервойска против Украины

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Россия может направить против Украины кибервойска, считает президент Петр Порошенко.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия входят в пятерку стран с самыми высокоразвитыми кибервойсками.

"Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать в Украине. Уверен, что наша решительность и сплоченность не оставит им ни единого шанса", — заявил Порошенко в понедельник вечером в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV по видеовключению из Мальты.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

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Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

Ранее сообщалось, что Украина намерена присоединиться к стратегии ЕС в сфере кибербезопасности.