Порошенко поручил организовать военный парад в День независимости

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №132/2017 о праздновании 26-й годовщины независимости Украины.

Указом предусматривается проведение парада войск на Крещатике и Майдане Независимости.

Оргкомитет по празднованию поручено сформировать Кабинету министров.

В указе отмечается, что в День Государственного флага, в Киеве, других населенных пунктах, а также в зарубежных дипломатических учреждениях Украины состоится официальная церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины и другие мероприятия.

24 августа в День Независимости должен состояться парад войск по улице Крещатик и Майдане Независимости в Киеве, церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции достоинства, участников АТО.

"Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан во время проведения мероприятий по случаю Дня Государственного Флага Украины и 26-й годовщины независимости Украины", — говорится в указе

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко 17 мая примет участие в церемонии подписания законодательного решения о введении Европейским союзом безвизового режима для украинцев в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что решение Евросоюза об отмене визового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны ЕС будет подписано главой Европарламента Антонио Таяни 17 мая.