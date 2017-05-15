Порошенко проведет консультации с лидерами G7 по санкциям против РФ

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время намерен провести консультации с лидерами "большой семерки" для обсуждения ситуации в Донбассе и намерен начать с Германии.

"Я собираюсь в ближайшее время провести консультации с лидерами "большой семерки", начинаю с Германии, когда 20 мая я отбываю с визитом в Берлин, где будут продолжительные и содержательные переговоры с лидером Германии Ангелой Меркель", — сказал Порошенко в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV по видеовключению из Мальты.

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"Мы будем очень тщательно обсуждать координацию наших действий. Также запланированы телефонные разговоры и встречи с другими странами "большой семерки", чтобы качественно подготовиться к саммиту на высшем уровне. Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на шесть, а на 12 месяцев, мы приложим максимальные усилия для того, чтобы мотивировать Россию прийти за стол переговоров и выполнить "Минск", вывести войска с украинской территории и прекратить агрессию", — подчеркнул президент.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.